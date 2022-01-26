Украина В Украине проведут индексацию пенсий: когда и на сколько увеличатся выплаты

2022-01-26 18:00

Министерство социальной политики подготовило проект постановления о проведении индексации выплат пенсионерам с 1 марта 2022 года.

Об этом пишет "Пенсионный курьер".

Так, согласно документу, предлагается повысить на 14%:

Страховые пенсии, которые были назначены до 2019 года. При этом размер повышения будет не меньше 100 гривен, а в среднем эта категория пенсионеров получит больше на 500 гривен.

Выплаты военным пенсионерам – в среднем на 700 гривен.

Минимальные пенсии лицам с инвалидностью, возникшей в результате аварии на Чернобыльской АЭС – в среднем на 400 гривен. Кроме того, повысят и другие пенсионные выплаты чернобыльцам.

Тем же пенсионерам, на выплаты которых индексация распространяться не будет, получат доплату в 135 гривен.

Лицам с инвалидностью (I группа) и лицам, имеющим полный рабочий стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) минимальную выплату повысят с 2 200 гривен до 2 300 гривен. А вот выплаты пенсионерам, которые не имеют полного стажа, минимальную пенсию увеличат на 16 гривен – до 2 100 гривен.

Кроме того, будет проведена индексация компенсационный выплат пенсионерам возрастных категорий 75+ и 80+. Первым предлагается увеличить доплату к пенсии до 456 гривен, а другим – до 570 гривен.

Стоит отметить, что этим же постановлением Минсоцполитики предлагает увеличить размер пособия на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье с 1700 до 2100 гривен.

Также на 166 гривен (с 1934 гривен до 2 100 гривен) для получателей государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, получающим государственную социальную помощь.