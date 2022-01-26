Украина ОСМД станут обязательными во всех домах с 1 марта

2022-01-26 21:40

В Украине все жилые дома будут включены в объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) до 1 марта 2022 года.

До начала весны 2022 года органы местной власти по всей территории страны обязали объявить и провести конкурс по назначению управляющего во всех многоквартирных домах, которые пока не заключили договора с ОСМД.

Проект закона №6103 о внесении изменений в закон "О жилищно-коммунальных услугах" разработан по инициативе Кабмина. Документ уже принят парламентом за основу. За принятие данного законопроекта отдали свои голоса 261 народный депутат.

В Министерстве регионального развития Украины, который является основным автором законопроекта, пояснили, что жители многоквартирных домов имеют право выбирать форму управления домом и создавать ОСМД, это предусмотрено новой редакцией закона "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" от 2015 года. В то же время, временные рамки для принятия соответствующего решения не были ограничены.

"За шесть лет с момента принятия закона об ОСМД следует отметить, что сознание совладельцев является критически низким. В большинстве многоквартирных домов совладельцы занимают пассивную позицию – в почти трети сейчас не созданы ОСМД, не избраны управители", – гласит текст пояснительной записки к документу.

В результате отсутствия временных ограничений в Украине по состоянию на апрель 2021 года было создано ОСМД лишь в 36 000 домов (20%) из общего количества около 180 000 многоквартирных домов.

В 71 000 (39%) домов управляющий был назначен по результатам конкурс органами местного самоуправления или избран совладельцами самостоятельно. Остальные 28% многоквартирных домов до сих пор не присоединились к ОСМД.

В правительстве заявили, что перевод всех многоквартирных домов в ОСМД следует как можно скорее завершить. Выполнение данного требования авторы законопроекта предлагают возложить на местные власти. Соответствующие конкурсы по назначению управляющего по домам, совладельцы которых не определились с формой управления, предлагается провести до конца зимы 2022 года.