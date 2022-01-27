Украина Польша упростила правила для украинских заробитчан

2022-01-27 21:40

 

Многие украинцы уже привыкли уезжать в Польшу на заработки

Польша изменила условия работы для украинцев. Есть опасения, что украинцы массово уедут на заработки в другую страну. Какие новшества принес 2022 год.

Профильный портал grc отмечает, что раньше работодатели в Польше испытывали риски во время трудоустройства украинских граждан на короткий срок, поскольку в дальнейшем им приходилось обновлять разрешение на работу и пребывание в стране.

Многие украинцы уже привыкли уезжать в Польшу на заработки и полностью вовлечены в миграционный трудовой процесс.

Теперь трудоустройство для украинских заробитчан в Польше упростили. Также украинцы могут более длительный срок пребывать в другой стране.

Теперь получить документы на работу станет гораздо проще благодаря изменениям, принятым Сеймом, которые в скором времени будут подписаны президентом Польши Анджеем Дудой.
Когда президент подпишет закон, разрешение на работу будут выдавать не на шесть месяцев, как сейчас, а на два года. То есть, у сотрудника появится больше шансов получать хорошую зарплату и лучше выучить польский язык.

Кроме того, планируется упрощение получения «карты побута» – вида на жительство в Польше. Когда закон вступит в силу, украинцам также не будет нужно предоставлять работодателю договор аренды на жильё. Это существенно облегчит жизнь многим работникам, которые живут в хостелах.

В Польше больше всего зарабатывают специалисты в IT-сфере – около 95 тыс грн в месяц. Сферы продажи приносят украинцам в среднем 76 тыс грн; производство и сельское хозяйство – средняя зарплата 54 тыс грн; автомобильный бизнес – в среднем 30 тыс грн; управление персоналом – около 26 тыс грн.

Несмотря на высокую среднюю зарплату, в некоторых отраслях украинцы зарабатывают на уровне Украины, но все равно остаются работать в Польше.

Сравнивая эти зарплаты с теми, которые можно получить в Украине, становится понятным такой массовый отток трудовых мигрантов в Польшу из нашей страны.

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