Украина Залезут к нам в карман и не только: украинские семьи заставят показывать все свои доходы

2022-01-29 12:30

В Украине законодатели предлагают ввести семейное декларирование и налогообложение. Это необходимо для того, чтобы домохозяйства сделать полноценными субъектами предпринимательства и привлечь к экономической активности.

В Верховной Раде уже разработали и зарегистрировали соответствующий законопроект под номером 6539 "О домохозяйствах (домоэкономике)". Инициаторами выступили 17 народных депутатов от монобольшинства в парламенте – партии "Слуга народа", в частности, нардеп Галина Третьякова.

Примечательно, что декларация для домохозяйств будет обязательна как для ведения семейного бизнеса, так и для получения разной государственной помощи.

В пояснительной записке отмечается, что, по данным Госстата, в Украине насчитывается около 15 миллионов домохозяйств, большинство из них состоит из двух-трех человек. Их доходы в основном состоят из оплаты труда членов семьи, доходов от бизнеса и самостоятельной трудовой деятельности. Доля домохозяйств, где основа дохода – предпринимательская деятельность, около 0,9%. Именно этот аспект и обеспокоил народных избранников. Мол, очень низкий показатель, государством не созданы условия для хозяйственной деятельности данной категории субъектов.

Введение "семейного налогообложения" дополнит действующую систему налогообложения доходов физлиц для определения справедливой налоговой нагрузки на семью.

"Большинство расходов домохозяйств на потребление финансируется совместно из общего бюджета домохозяйства (семьи), в то время как доходы и имущественное положение подлежат налогообложению отдельно по каждому члену семьи. Поэтому происходит несоответствие материального положения и налоговой нагрузки", - отмечается в записке.

Ко всему, как говорят авторы законопроекта, само определение "семья" или "домохозяйство" как субъекты налоговых отношений не предусмотрены на законодательном уровне, что не позволяет развивать механизм соцподдержки домохозяйств.

Критерии, кого будут относить к домохозяйствам

Домохозяйство в полной мере невозможно приравнивать к семье, хотя в основном это действительно семьи. Ключевым отличием является то, что домохозяйство может состоять и из одного человека. Им могут считать и несколько людей, которые живут вместе, ведут общее хозяйство, объединяют средства и расходы. Главным условием является совместное проживание и общее хозяйство. В то время как количество членов домохозяйства не ограничено.

Предлагаются такие виды домохозяйств – индивидуальные и институциональные. Индивидуальный вид касается одного человека, проживающего в отдельной жилой единице или в отдельной комнате, не связанный общим бытом с другими жителями. Институционный вид касается лиц, проживающих в социальных или медучреждениях, воинских частях, учреждениях социального обслуживания.

Документ запрещает гражданам находиться сразу в нескольких домохозяйствах одновременно. В течение денежного года человек может быть членом только одного домохозяйства.

Требования семейного декларирования

В законопроекте прописано, что ежегодное налоговое декларирование доходов домохозяйства должно быть добровольным, однако обязательным станет для семей только в следующих случаях:

1) если претендуют на налоговую скидку

Законопроект предусматривает, что налоговую скидку одного из членов домохозяйства может получить любой другой из членов семьи. Так, если право на налоговую скидку имеет пенсионер, который в течение года производил страховые платежи, то если он не уплачивает подоходный налог, воспользоваться правом на возврат части уплаченных налогов он не может. В то же время налоговой скидкой смогут воспользоваться другие члены семьи в пределах одного домохозяйства. Для этого и нужно подавать семейную декларацию.

2) социальная государственная денежная помощь:

- соцгарантии, обеспечивающие достаточный уровень жизни для семьи (одежда, питание, расходы на жилье), выплаты неимущим, субсидии;

- соцльготы в материальной и денежной форме (в качестве примера, компенсация за проездной);

- социальное страхование;

- социальные услуги (например, уход на дому, социальное сопровождение).

- не входят стипендии и пенсии, поэтому домохозяйствам, члены которых являются пенсионеры или студенты, представление ежегодных налоговых деклараций не предусматривается.

3) для предпринимательской деятельности (семейного бизнеса).

Семьям разрешат осуществлять предпринимательскую деятельность даже без регистрации ФЛП. Для этого будет достаточно годовой налоговой декларации и не зарабатывать больше 8 миллионов гривен в год.

Для этого необходимо соблюдение правил:

- участниками семейного бизнеса должны быть только члены домохозяйства;

- вести можно только определенные виды деятельности (в частности, парикмахерские, косметологические услуги, юридические консультации, репетиторство, торговля на рынке). Круг, где могут вести бизнес домохозяйства, ограничивается только лицензированной деятельностью, посредничеством при купле-продаже, аренде и оценке недвижимости, работой с ювелиркой, а также независимой профессиональной деятельностью (речь идет о врачах, нотариусах, адвокатах, бухгалтерах).

Домохозяйства, осуществляющие экономическую деятельность, будут отнесены к субъектам микропредпринимательства наравне с ФЛП и юрлицами, у которых в штате до десяти работников и ежегодный доход до 2 миллионов евро. Примечательно, что в случае, если семьи-предприниматели не смогут рассчитаться с кредиторами, то в их отношении, как и в ФЛП, будет применяться процедура банкротства.

Семейную налоговую декларацию будет подавать уполномоченное лицо (представитель) домохозяйства, совершеннолетнее и дееспособное. В обязанности представителя кроме представления декларации входит упрощенный учет доходов и расходов домохозяйства в порядке, который отдельно определит правительство.

К доходам семьи будут относиться:

зарплата и приравненные к ней доходы;

доход от предпринимательской деятельности;

вознаграждение по договорам;

денежное довольствие и другие выплаты военным, членам семей, правоохранителям;

стипендия;

выигрыши, призы, подарки;

выплата от негосударственных пенсионных фондов;

социальная государственная помощь;

Если законопроект о семейном декларировании и налогообложении будет принят, то он вступит в силу не ранее 2025 года.