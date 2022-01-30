Украина В Украине изменились условия выхода на пенсию: что и кому нужно знать в 2022 году

2022-01-30 11:00

 

В Украине с 1 января 2022 года изменились правила для выхода на пенсию. Гражданам, чтобы уйти на заслуженный отдых по возрасту в 60 лет, необходимо иметь 29 лет стажа.

Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Правила для выхода на пенсию - какой нужен стаж

Для выхода на пенсию в 60 лет украинцам необходимо иметь как минимум 29 лет стажа. Если гражданам не удалось накопить такое количество - они могут выйти на заслуженный отдых в 63 года.

Если у граждан нет от 19 до 29 лет стажа - в 2022 году на пенсию выйдут украинцы в возрасте 65 лет. Под такую норму попадают все потенциальные льготники, у которых за плечами от 15 до 19 лет стажа.

Украинцы по достижению 65-летнего возраста имеют право на получение социальной выплаты при условии, если они не смогли накопить 15 лет стажа.

Правила выхода на пенсию - какие нужны документы

За месяц до достижения необходимого возраста для выхода на пенсию, а также в любой момент после, украинцам необходимо обращаться в территориальные органы ПФУ. Гражданам нужно предъявить следующие документы:

  • паспорт (оригинал и копия);
  • документы о месте жительства (регистрации);
  • свидетельство о рождении детей (если есть такая необходимость);
  • свидетельство о браке (при необходимости, оригинал и копия);
  • заявление и номер банковского счета;
  • трудовая книжка и другие документы, которые подверждают наличие стажа (оригинал и копии);
  • ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном социальнном страховании;
  • справка из военкомата, военный билет (при необходимости);
  • диплом и другие документы, которые подтвердят периоды обучения на дневном отделении до 1 января 2004 года (оригинал и ксерокопия);
  • справка о зарплате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года независимо от перерывов (подается по желанию).
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