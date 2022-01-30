Украина Повышение пенсий с 1 марта: в Минсоцполитики раскрыли, кто получит больше денег и на сколько

2022-01-30 13:00



Наиболее уязвимые слои населения могут рассчитывать на прибавку, которую Минсоцполитики анонсировало в Украине, начиная с марта.

Так, Министерство социальной политики подготовило проект постановления об обеспечении некоторых категорий граждан дополнитительными финансовыми средствами с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, документом предлагается проиндексировать на 14% размера ежемесячных компенсационных выплат к пенсии пожилых людей. Выплаты после этого для лиц от 75 до 80 лет должны вырасти на 456 гривен, для лиц старше 80 лет - 570 гривен.

Кроме того, на 14% собираются проиндексировать:

- страховые пенсии, назначенные до 2019 года (сумма повышения будет не менее 100 грн., а средний размер повышения будет составлять около 500 грн.);

- пенсии военным (в среднем выплаты вырастут на 700 гривен);

- минимальные размеры пенсий по инвалидности в результате Чернобыльской катастрофы (увеличатся приблизительно на 400 грн).

Тем пенсионерам, кого не затронет индексация, предлагается установить доплату в размере 135 гривен в месяц.

Также должна вырасти минимальная пенсия лиц с инвалидностью I группы и лиц с полным страховым стажем (30/35 лет) с 2 200 до 2 300 гривен. А для неработающих пенсионеров из числа получателей минимальных пенсий, не имеющих полного стажа, выплаты собираются увеличить на 166 гривен до 2 100 грн.

Что касается социальных выплат, тоже предусмотрен ряд повышений.

на 400 гривен (с 1700 до 2 100 грн.) вырастет госпомощь для получателей пособия на каждого, воспитывающегося в многодетной семье;

на 166 гривен (с 1934 до 2100 грн.) увеличится госпомощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, получающим государственную социальную помощь.