Украина В Украине проверят получателей соцвыплат

2022-01-31 18:20

В Украине начнутся проверки всех получателей социальных выплат. Что может измениться для обычных украинцев и стоит ли опасаться дополнительной проверки.

О нововведениях говорится в сообщении Минсоцполитики в Telegram.

Данные украинцев проверят, также пройдет верификация выплат.

Это позволит определить единый механизм проработки органами соцзащиты населения рекомендаций по результатам проведенной Минфином верификации госпомощи независимо от их местонахождения.

Вопрос начисления социальных выплат проверят автоматически. Украинцам не придется предоставлять каких-либо документов или справок.

Напомним, Украине хотят ввести новый "сладкий" налог. На украинцах это может отразиться в новых ценах на некоторые продукты и напитки.

Напомним, теперь все украинцы, обладающие на правах собственности земельными паями, должны платить минимальный налог в 1,5 тыс. гривен за каждый гектар.