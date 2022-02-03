Украина В Украине снова подорожает бензин - причина

2022-02-03 21:40

 

"Литовская железная дорога" (LTG) изучает возможности транспортировки грузов в Европу через Польшу из-за введения Беларусью запрета на транзит железнодорожных грузов из Литвы. Это существенно усложняет поставки топлива в Украину.

Как сообщает издание Belta, с 7 февраля Беларусь ввела запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, которые были погружены на станциях "Литовских железных дорог". Такой шаг Беларусь объясняет решением Литвы прекратить транзит калийных удобрений "Беларуськалия" из-за санкций США.

Стоит отметить, что из Литвы в Украину поставляются преимущественно премиальные и специальные марки топлива. Если запрет на транзит через Беларусь не будет в ближайшее время отменен, то автомобилистам стоит ждать очередного подорожания топлива.

Напомним, в Украине сети АЗС уже дважды резко повысили стоимость нефтепродуктов. Средняя цена бензина А-95 с начала года в рознице выросла с 30,21 до 32,62 гривен/литр. А "дизель" подорожал в среднем с 29,40 до 31,92 гривен/литр. Что влияет на рост цен и чего ожидать в дальнейшем, From-UA-com узнавал у экономиста, председателя экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука.

Также мы писали, что 18 января, мировые цены на нефть эталонных марок на торгах выросли до максимума с 2014 года. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE росла на 1,76% и достигла 88 долларов за баррель.

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