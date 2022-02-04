Украина Расстрелявший сослуживцев в Днепре нацгвардеец Рябчук отказался от своих показаний

2022-02-04 17:31

Нацгвардеец Артемий Рябчук, который расстрелял своих сослуживцев Днепре, отказался от всех своих прежних показаний. Об этом сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"Сегодня благодаря поддержке общественности собравшей средства к защите днепропетровского стрелка Артема Рябчука были привлечены адвокаты из вне системы (то есть не безвозмездно). Сегодня также Артем Рябчук отказался от всех показаний, которые были взяты с его слов под принуждением и угрозами! Дело приобретает гиперскандальный оборот", - написал он в Telegram.

Новый адвокат уже заявил, что считает подзащитного потерпевшим, пишет Страна.

"Мной было подано заявление о внесении в ЕРДР данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям УК, где я требую признать Артемия потерпевшим", - цитирует издание адвоката.

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