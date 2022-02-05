Украина Украина в конце февраля отключится от энергосистемы Беларуси и России

2022-02-05 14:00

 

Украина планирует в конце февраля на три дня отключиться от энергосистемы Беларуси и России. Это необходимо для тестирования работы системы в изолированном режиме и интеграции в 2023 году с европейской сетью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Welt am Sonntag.

"Символизм физического отделения от российской энергетической сети, значителен", - отмечает издание.

В компании "Укрэнерго" изданию Welt сообщили, что в случае, если обратно подключиться к сети не получится, у Украины есть достаточный запас прочности для длительной работы в автономном режиме.

В Минэнерго Беларуси изданию БЕЛТА сообщили, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года и что украинская сторона согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала об этом.

Эту информацию изданию РБК подтвердили в российском "Системном операторе Единой энергетической системы", отметив, что Москва сотрудничает с Киевом по этому вопросу.

Напомним, министр энергетики Германа Галущенко заявил, что синхронизация с европейской энергосистемой ENTSO-E планируется в 2023 году.

По его словам, этой зимой энергосистема Украины должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме.

Галущенко сообщил, что до конца 2022 года энергосистема войдет в параллельную работу с европейской энергосистемой, "а в 2023-м на полноценную работу синхронно с европейской".

subscriber subscriber

Еще по теме

В Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg о вторжении в Украину

2022-02-05 12:30

В Украине снова больше 40 тысяч больных COVID-19 за сутки

2022-02-05 10:00

С 7 января бензин подорожает! Беларусь запретила транзит литовских нефтепродуктов в Украину

2022-02-04 08:26

В Украине снова подорожает бензин - причина

2022-02-03 21:40

Еще новости в разделе "Украина"

График и платные предметы. Регистрация на ВНО-2022 стартовала: что нужно знать

2022-02-05 14:30

Украина в конце февраля отключится от энергосистемы Беларуси и России

2022-02-05 14:00

Украинцам разъяснили, когда выгоднее поменять вид пенсии

2022-02-05 13:30

Украинцы погрязли в долгах, побит новый антирекорд: сколько должны за коммуналку

2022-02-05 12:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

График и платные предметы. Регистрация на ВНО-2022 стартовала: что нужно знать 2022-02-05 14:30
Украина в конце февраля отключится от энергосистемы Беларуси и России 2022-02-05 14:00
Украинцам разъяснили, когда выгоднее поменять вид пенсии 2022-02-05 13:30
Украинцы погрязли в долгах, побит новый антирекорд: сколько должны за коммуналку 2022-02-05 12:00