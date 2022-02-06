Украина Водители смогут передавать техпаспорт через "Дию": новая услуга

2022-02-06 11:00

 

Приложение "Дия" запустило новый функционал для водителей, который позволяет передавать право пользования автомобилем другим людям путем передачи электронного техпаспорта.

Об этом 4 февраля сообщил Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

Новая функция позволит наказывать за нарушение ПДД не владельца авто, а человека который действительно находился за рулем.

Функция получила название "Надлежащий пользователь" и желающие могут подать заявку на регистрацию на бета-тестирование.

Так, услуга предполагает, что подать заявление на надлежащего пользователя в "Дие" должны и владелец авто и водитель, которому будет передан техпаспорт.

Для этого нужно представить:

- загранпаспорт или внутренний паспорт в "Дие";

- техпаспорт транспортного средства;

- водительское удостоверение соответствующей категории – для надлежащего пользователя.

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В Украине снова подорожают подсолнечное масло, гречка и другие продукты 2022-02-06 11:30
Водители смогут передавать техпаспорт через "Дию": новая услуга 2022-02-06 11:00