Водители смогут передавать техпаспорт через "Дию": новая услуга

Приложение "Дия" запустило новый функционал для водителей, который позволяет передавать право пользования автомобилем другим людям путем передачи электронного техпаспорта.
Об этом 4 февраля сообщил Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.
Новая функция позволит наказывать за нарушение ПДД не владельца авто, а человека который действительно находился за рулем.
Функция получила название "Надлежащий пользователь" и желающие могут подать заявку на регистрацию на бета-тестирование.
Так, услуга предполагает, что подать заявление на надлежащего пользователя в "Дие" должны и владелец авто и водитель, которому будет передан техпаспорт.
Для этого нужно представить:
- загранпаспорт или внутренний паспорт в "Дие";
- техпаспорт транспортного средства;
- водительское удостоверение соответствующей категории – для надлежащего пользователя.