Украина Пенсии украинцам пересчитают уже с 1 марта, сколько ждать денег: "Без полного стажа получат..."

2022-02-06 15:00

 

Министерство соцполитики подготовило проект постановления, в котором говорится о повышении пенсий и соцвыплат.

В Кабмине пообещали пересмотреть выплаты пенсионерам. По плану правительства индексация пенсионных выплат начнется с 1 марта 2022 года. При этом пересмотр выплат не будет всеохватывающим и останется категория пенсионеров, на которых индексация не распространяется.

В связи с этим было предложено установить фиксированную доплату к пенсии, сообщает Минсоцполитики.

Так, предлагается установить доплату лицам, на которых не распространяется порядок индексации пенсий, в сумме 135 грн в месяц. Также хотят повысить минимальную пенсионную выплату лицам с инвалидностью І группы и лицам с полным страховым стажем (30/35 лет) с 2200 до 2300 грн.

А для неработающих пенсионеров из числа получателей минимальных пенсий, которые не имеют полного стажа, увеличить на 166 грн - они получат до 2100 грн.

Также в Минсоцполитики предлагают увеличить на 400 грн (с 1700 грн до 2100 грн) размер государственной помощи для получателей пособия на каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье.

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