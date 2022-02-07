Украина Бензин снова подорожал, автогаз без изменений: сколько стоит топливо на АЗС

2022-02-07 17:20

 

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 7 февраля 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем 4 февраля снова повысились. Цена на автогаз не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 32,76 гривен за литр (+0,15 гривен), на бензин А-95 - 35,93 гривен за литр (+0,13 гривен), на дизельное топливо - 32,98 гривен за литр (+0,16 гривен), на автогаз - 18,90 гривен за литр (без изменений).

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 3 февраля.

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