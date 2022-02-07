Украина В Украине реформируют срочную военную службу

2022-02-07 20:00

Глава оборонного комитета Верховной рады Александр Завитневич заявил о необходимости полного реформирования срочной службы в армии.

В Стратегии военной безопасности четко прописаны приоритеты профессионализации ВСУ и отказ от советской системы срочной военной службы, отметил он.

По словам Завитневича, сейчас армия состоит из трех частей:

профессиональных кадровых военных,

контрактников (служащих от 6 месяцев до нескольких лет),

срочников.

"Уже 8 лет идет война с РФ, чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и многочисленная, профессиональная, мотивированная армия", - считает он.

Кабмин, во исполнение указа президента, разработает законопроект о внедрении модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращении призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года и представить их на рассмотрение парламента, уточнил Завитневич.

С 1 января 2024 года планируется полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку.