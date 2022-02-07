В Украине реформируют срочную военную службу

Глава оборонного комитета Верховной рады Александр Завитневич заявил о необходимости полного реформирования срочной службы в армии.
В Стратегии военной безопасности четко прописаны приоритеты профессионализации ВСУ и отказ от советской системы срочной военной службы, отметил он.
По словам Завитневича, сейчас армия состоит из трех частей:
профессиональных кадровых военных,
контрактников (служащих от 6 месяцев до нескольких лет),
срочников.
"Уже 8 лет идет война с РФ, чтобы снизить вероятность военных сценариев до минимума, нам нужно не только современное вооружение, но и многочисленная, профессиональная, мотивированная армия", - считает он.
Кабмин, во исполнение указа президента, разработает законопроект о внедрении модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращении призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года и представить их на рассмотрение парламента, уточнил Завитневич.
С 1 января 2024 года планируется полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку.