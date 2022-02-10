Украина В мобильном приложении Дія будут проводиться специальные опросы

2022-02-10 09:21

Кабмин Украины утвердил порядок проведения опросов в мобильном приложении Дія по инициативам, направленным на решение вопросов госуправления в различных сферах общественной жизни.

Теперь Минцифры поручили в трехмесячный срок обеспечить техническую возможность проведения опроса на портале и в мобильном приложении Дія.

Как указано в утвержденном порядке, такие опросы не являются голосованием, предусмотренным законом О всеукраинском референдуме, и не выборами, предусмотренными Избирательным кодексом.

Отмечается также, что опросы могут проводиться для всех пользователей Дії или для отдельных категорий пользователей в соответствии с заказом. Вопросы могут отображаться в текстовой, графической и аудиовизуальной форме. Однако вопросы (как и варианты ответов) не могут противоречить положениям Конституции, принципам и нормам международного права, ограничивать конституционные права и свободы, быть направленными на ликвидацию независимости Украины и так далее.

Напомним, что ранее Минцифры подвело итог Bug Bounty по "взлому" Дії. Более 300 "этичных хакеров" искали уязвимости в приложении Дія. Аналогичные проверки проводят такие компании как Apple и Google.