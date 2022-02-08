Украина Индексация пенсий в Украине: куда обращаться за перерасчетом

2022-02-08 20:00

Большинство пенсионеров, которые попали под реформу 2011 года, предусматривающую повышение пенсионного стажа с 20 лет женщинам и 25 - мужчинам, сразу на 10 лет, задаются вопросом куда обращаться, чтобы пенсию хоть немного повысили.

О том, насколько реально повышение пенсии в Украине в этом случае рассказывает независимый консультант Сергей Коробкин, информирует сайт "На пенсии".

Эксперт отмечает, что раньше для получения минимальной пенсии женщинам требовалось иметь 20 лет стажа, мужчинам – 25 лет. С 1 октября 2011 года эту планку резко подняли – до 30 лет женщинам и 35 лет мужчинам. Особенно несправедливо было нововведение по отношению к тем, кому назначали пенсии после указанной даты. При этом ранее назначенные пенсии не урезали.

“Более того, минимальная пенсия для женщин со стажем 20 лет после 2011 года оставалась такой же, как и минимальная пенсия для женщин со стажем 30 лет”, - акцентировал внимание консультант.

В то же время, он заметил, что в последние годы стали появляться дополнительные надбавки именно для тех, у кого есть 30 лет стажа и выше. Кроме того, появились возрастные надбавки: чем старше человек и чем больше у него стажа, тем выше пенсия.

“Так или иначе тем, у кого стажа меньше 30 лет, пенсии тоже хоть немного, но периодически повышают”, - добавил Сергей Коробкин.

По его словам, проверить правильность назначения пенсии могут в местном или областном управлении Пенсионного фонда.

“В остальном же приходится ждать лишь очередных “реформ” и традиционных незначительных повышений. С 1 марта – индексация, с 1 июля и 1 декабря – повышение прожиточного минимума и минимальной пенсии. С 1 октября текущего года минимум по 300 гривен добавят тем, кому за 70 лет. Это коснется и тех, у кого меньше 30 лет стажа”, - резюмировал эксперт.