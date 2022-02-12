Украина Пенсии в Украине изменятся, известны детали новой индексации: "Впервые за 15 лет..."

2022-02-12 13:00

Количество получателей минимальной пенсии в Украине уменьшилось благодаря индексации, последняя ожидается в марте, что позволит повысить выплаты.

В следующем месяце планируется провести масштабную индексацию пенсии, в результате которой повысится ее минимальный размер. Об этом заявил министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Дом".

В результате новой индексации, которая составит 14%, в четыре раза стало меньше получателей "минималки". Примечательно, что размер указанного индекса был проведен, ориентируясь на 50% роста потребительских цен и 50% роста зарплат, с которых поступают взносы в ПФУ.

Впервые за 15 лет социальная пенсия достигнет размера, который планировался на декабрь 2022 года. Лазебная отметила, что выплата привязана к прожиточному минимуму, поэтому ее повышение ожидалось только в июле и декабре.

Государственный бюджет рассчитан на такие повышения, ведь они будут проводиться и через рост поступлений в страховые фонды.