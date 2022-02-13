Украина Как доказать свой стаж для пенсии, если нет документов: украинцам дали ответ

2022-02-13 14:00

Если украинец потерял или у него украли трудовую книжку и документы, которые могут подтвердить трудовой стаж для начисления пенсионных выплат, то есть несколько возможностей эти данные восстановить.

Об этом рассказал независимый консультант Сергей Коробкин "На пенсии".

Так, с 2004 года трудовой стаж можно подтвердить на основании данных персонифицированного учета об уплате страховых взносов. В теории, в этой базе хранится информация и за работы периода 1998 года. За более ранние периоды работы все же нужен подтверждающий документ.

При восстановлении трудовой книжки, можно показать справки с места работы или из архивов, если предприятие уже не работает. Также помощи можно потребовать у Пенсионного фонда.

"В некоторых случаях стаж может быть подтвержден на основании справок о зарплате, лицевых счетов и любых других документов, в которых бы содержались сведения о периодах работы. При работе в колхозе отдельно заводилась трудовая книжка колхозника, где указано выработанное количество трудодней", - утверждает Коробкин.

Если пенсионер потерял трудовую книжку и не нашел подтверждающие справки его более ранней работы до 2004 года, то могут сойти за подтверждения показания как минимум двух свидетелей. Они должны знать заявителя по совместной работе и показать свои документы о работе в то время на том же предприятии.

По словам эксперта, в случае неподтверждения трудового стажа, пенсионеру не начисляются выплаты по возрасту.

Как отметил Коробкин, в случае, если украинец получает пенсию по инвалидности и потерял свою трудовую книжку, то нет смысла переходить с пенсии по инвалидности на выплаты по возрасту, так как общий размер пенсии может не измениться.

"Но, естественно, чем больше стажа вы подтвердите (а к нему еще нужно приобщить и данные о зарплате), тем больше шанс хоть немного увеличить пенсию", - добавил он.