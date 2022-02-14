Украина Пенсия в Украине: как узнать размер будущих выплат

2022-02-14 20:40

Украинцы могут узнать размер своих будущим пенсий с помощью специального пенсионного калькулятора на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом читайте подробнее в материале АиФ.ua.

Сначала нужно авторизироваться на сайте ПФУ с помощью электронной подписи (ее можно получить в «Дии», через Приват24, УкрСибБанк, Альфа Банк и другом аккредитованном центре).

В правом верхнем углу нажать «Вход» для регистрации — «За КЭП».

Размер будущей пенсии рассчитывают пенсионным калькулятором онлайн. Для этого нужно перейти к специальному разделу «Пенсионный калькулятор».

Пользователь получает в данном разделе возможность определить условия расчета пенсии:

алгоритм расчета может быть по введенным данным или с учетом того страхового стажа, который человек получит, когда достигнет пенсионного возраста;

при необходимости можно прибавить периоды работы с более точным введением заработной платы, что поможет получить более четкие расчеты;

нажать «Сохранить и рассчитать», чтобы получить окончательный расчет размера будущих пенсионных выплат.

Данные можно изменять неограниченное количество раз, что и производить самый расчет.

Пользователям нужно понимать, что они получат только возможный расчет будущей пенсии, ведь учитывается действующее на данный момент действующее пенсионное законодательство.

Приблизительный размер будущей пенсии можно узнать, если произвести расчет только «с учетом стажа, который будет приобретен до пенсионного возраста».