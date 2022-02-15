Украина Нотариусы в Украине будут работать по-новому: что задумали власти

2022-02-15 16:20

 

Верховная Рада Украины приняла за основу проект Закона, который предусматривает реформирование института нотариата и введение электронной системы нотариата.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт украинского парламента.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию регулирования нотариальной деятельности" предусматривает выполнение следующих действий:

 
  • переход к единой системе нотариата с последующим отказом от системы раздела нотариусов на частные и государственные;
  • расширение полномочий нотариусов, в частности, в вопросах регистрации браков и их расторжения, медиации как способа внесудебного урегулирования споров, обеспечения доказательств, установления фактов, имеющих юридическое значение;
  • введение электронной системы нотариусов;
  • обеспечение доступности процесса предоставления нотариальных услуг в каждом нотариальном округе;
  • передачу ряда полномочий в сфере нотариата от центрального органа исполнительной власти органам профессионального самоуправления нотариусов.
subscriber subscriber

Еще по теме

ПОЛНЫЙ СПИСОК Вакцинация в Украине ускорилась - какие вакцины пользуются наибольшим спросом

2022-02-15 14:16

Канада впервые предоставит Украине летальное вооружение

2022-02-15 09:51

Пенсия в Украине: как узнать размер будущих выплат

2022-02-14 20:40

Шотландия – Украина: Петраков определил график подготовки к плей-офф за выход на ЧМ-2022

2022-02-14 19:20

Еще новости в разделе "Украина"

ДТП с кортежем Ярославского. Из морга исчезла одежда погибшего – Монастырский

2022-02-15 17:20

Нотариусы в Украине будут работать по-новому: что задумали власти

2022-02-15 16:20

Глава МВД заявил о наличии плана эвакуации населения в случае вторжения России

2022-02-15 13:42

В Харьковской области стартовали масштабные контрдиверсионные учения СБУ

2022-02-15 12:43
Все статьи раздела "Украина"

Украина

ДТП с кортежем Ярославского. Из морга исчезла одежда погибшего – Монастырский 2022-02-15 17:20
Нотариусы в Украине будут работать по-новому: что задумали власти 2022-02-15 16:20
Глава МВД заявил о наличии плана эвакуации населения в случае вторжения России 2022-02-15 13:42
В Харьковской области стартовали масштабные контрдиверсионные учения СБУ 2022-02-15 12:43