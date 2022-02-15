Украина Нотариусы в Украине будут работать по-новому: что задумали власти

2022-02-15 16:20

Верховная Рада Украины приняла за основу проект Закона, который предусматривает реформирование института нотариата и введение электронной системы нотариата.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт украинского парламента.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию регулирования нотариальной деятельности" предусматривает выполнение следующих действий: