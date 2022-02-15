Нотариусы в Украине будут работать по-новому: что задумали власти
2022-02-15 16:20
Верховная Рада Украины приняла за основу проект Закона, который предусматривает реформирование института нотариата и введение электронной системы нотариата.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт украинского парламента.
Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию регулирования нотариальной деятельности" предусматривает выполнение следующих действий:
- переход к единой системе нотариата с последующим отказом от системы раздела нотариусов на частные и государственные;
- расширение полномочий нотариусов, в частности, в вопросах регистрации браков и их расторжения, медиации как способа внесудебного урегулирования споров, обеспечения доказательств, установления фактов, имеющих юридическое значение;
- введение электронной системы нотариусов;
- обеспечение доступности процесса предоставления нотариальных услуг в каждом нотариальном округе;
- передачу ряда полномочий в сфере нотариата от центрального органа исполнительной власти органам профессионального самоуправления нотариусов.