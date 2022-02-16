Украина Алименты украинцы будут платить по-новому: что изменилось

2022-02-16 19:00

Сегодня, 16 февраля, Кабмин внес изменения в порядок выплаты алиментов.

Как пишет "СТРАНА.ua", сейчас от выезжающего за границу на ПМЖ алиментщика требуют оплаты за весь период по достижению ребенком совершеннолетия, исходя из его зарплаты за последний месяц работы или пятикратного размера необлагаемого минимума. По новому, если официальной зарплаты нет, придется платить по средней зарплате в регионе, где проживал алиментщик до отъезда за границу.

То же касается тех, кто трудится за границей - алименты будут начисляться, исходя из средней зарплаты по региону, где проживал человек до отъезда за рубеж, а не из пятикратного необлагаемого минимума. Если со страной, где работает алиментщик, Украина подписала договор о правовой помощи, алименты начислят по специальной схеме.

Кроме того, стало известно, что на алиментщиков-пенсионеров ослабили нагрузку. При начислении алиментов не учитывались надбавки к пенсии лицам с инвалидностью. Теперь не будут брать во внимание также надбавки за уход за нетрудоспособными гражданами.

Стоит отметить, что Верховная Рада Украины приняла изменения в законодательство, повышающие минимальный размер алиментов до 50% прожиточного минимума. Кроме того, народные депутаты приравняли всех членов семьи: бабушки, дедушки, братья, сестры и другие родственники будут платить на уровне с родителями.

Как пишет zaborona.com, ранее в Украине алименты выплачивались по следующей схеме: родители ежемесячно платили не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста; другие члены семьи могли выплачивать не менее 30%. Теперь, с 2022 года, совокупный размер алиментов, взимаемых на ребенка из других членов семьи, не может быть менее 50% прожиточного минимума. Если родители отсутствуют или не могут платить алименты по уважительной причине, то обязанность за содержание ребенка возлагается на других членов семьи и родственников. То есть выплачивать алименты на уровне с родителями могут:бабушки или дедушки; прабабушки и прадеды; братья и сестры; мачехи или отчимы.

Ранее сообщалось, что летом запланировано повышение размеров прожиточных минимумов: для детей до 6 лет — до 2 201 гривни; для детей от 6 до 18 лет — 2 744 гривни. Следовательно, увеличатся и минимальные алиментные выплаты — до 1 100,5 гривни и до 1 372 гривен. Кроме того, предусмотрено еще одно повышение, оно запланировано на декабря 2022 года:для детей до 6 лет — до 2 272 гривен; для детей от 6 до 18 лет — до 2 833 гривен. После этого минимальные выплаты увеличатся до 1 136 и 1 416 гривен соответственно. Впрочем, выплаты могут быть и выше — если плательщик алиментов получает значительную зарплату.