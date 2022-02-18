Украина Индексация пенсий в марте: Средний размер повышения составит 360 гривен

2022-02-18 08:26

С 1 марта 2022 года плановая индексация пенсий пройдет с коэффициентом 1,14 - пенсии повысят около 10 млн граждан.

Как сообщает Минсоцполитики, 8 миллионов человек получат повышенные страховые пенсии, которые назначены до 2019 года. Средний размер повышения составит около 360 гривен. При этом минимальный размер повышения составит 100 гривен.

В то же время для людей с инвалидностью из числа пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС средний размер повышения пенсий составит около 1 100 гривен.

С применением показателя 1,14 увеличиваются пенсии военным. В результате повышение получат полмиллиона человек и средний размер такого повышения составит 705 гривен.

Ежемесячные компенсационные выплаты для людей старше 75 лет также повышаются. Это коснется 2,2 млн человек. Соответственно, лица 80+ получат уже 570 гривен вместо 500, а лица в возрасте от 75 до 80 лет получат 456 гривен вместо 400.

Напомним, сегодня страховые пенсии миллиона человек не подпадают под индексацию, так как были назначены в течение трех последних лет. Для них с 1 марта 2022 года установили ежемесячную доплату 135 гривен. Это дополнительно к 100 гривен, которые уже были установлены в прошлом году.

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Индексация пенсий в марте: Средний размер повышения составит 360 гривен 2022-02-18 08:26