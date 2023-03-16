ВОЙНА В Украине В Украине прошла весенняя индексация пенсий - кому и на сколько повышены выплаты

2023-03-16 08:26

В Украине проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда во вторник, 14 марта.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения 579 гривен.

По оперативным данным, средний размер пенсии по состоянию на 1 марта составил 5 219,69 гривен. В сравнении с 1 января средний размер пенсий вырос на 12,9% (на 597 гривен).

На коэффициент увеличения зарплаты для расчета пенсий в размере 1,197 проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины:

  • пенсии из солидарной системы - 9 млн пенсионеров, средний размер повышения - 587,41 гривен;
  • пенсии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы - 0,1 млн пенсионеров, средний размер повышения - 998,54 гривен;
  • пенсии военнослужащих - 0,5 млн пенсионеров, средний размер повышения - 1073,56 гривен.

Кроме того, 0,9 млн пенсий, назначенных с 1 января 2020 по 31 декабря 2022 гг., которые не повысились с 1 марта 2023 г., установлена ежемесячная доплата в размере 100 гривен.

Увеличены размеры минимальных пенсий:

 

  • 1,7 млн пенсионеров, достигших возраста 65 лет, не работают, получают пенсию из солидарной системы и имеют полный страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, - до 3120 гривен; средний размер повышения - 385,48 гривен;
  • 0,1 млн пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности (военнослужащие или пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы) - на коэффициент увеличения 1,197.
  • Увеличены размеры минимальных пенсионных выплат:
  • 0,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и более, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, - до 3120 гривен;
  • 0,3 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, получающих пенсию из солидарной системы и имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, - до 3000 гривен;
  • 2,1 млн пенсионеров в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лицам с инвалидностью I группы, получающих пенсии из солидарной системы, - до 2760,00 гривен ;
  • 0,3 млн других категорий неработающих пенсионеров - до 2520,00 гривен.

 Перерасчет пенсий с 1 марта произведен автоматически, а выплата перечисленных пенсий производится начиная с 4 марта в установленные даты.

В ПФУ отметили, что размер повышения пенсии каждого конкретного пенсионера в соответствии определен индивидуально с учетом его личных показателей, в частности закона, согласно которому пенсия назначена, времени назначения пенсии, продолжительности страхового стажа, величины заработной платы, принадлежности к неработающим пенсионерам и к определенной возрастной категории.

Пенсии, назначенные в 2020-2022 годах с 1 марта 2023 года, не повышаются, поскольку их исчисление происходило с учетом показателей средней заработной платы соответственно 7763,17 гривен, 9118,81 гривен, 10846,37 гривен, которые превышают показатель средней заработной платы в размере 7405,03 гривен, сложившегося во время индексации в этом году.

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