В Украине проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда во вторник, 14 марта.
По данным ПФУ, всего с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения 579 гривен.
По оперативным данным, средний размер пенсии по состоянию на 1 марта составил 5 219,69 гривен. В сравнении с 1 января средний размер пенсий вырос на 12,9% (на 597 гривен).
На коэффициент увеличения зарплаты для расчета пенсий в размере 1,197 проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины:
Кроме того, 0,9 млн пенсий, назначенных с 1 января 2020 по 31 декабря 2022 гг., которые не повысились с 1 марта 2023 г., установлена ежемесячная доплата в размере 100 гривен.
Увеличены размеры минимальных пенсий:
Перерасчет пенсий с 1 марта произведен автоматически, а выплата перечисленных пенсий производится начиная с 4 марта в установленные даты.
В ПФУ отметили, что размер повышения пенсии каждого конкретного пенсионера в соответствии определен индивидуально с учетом его личных показателей, в частности закона, согласно которому пенсия назначена, времени назначения пенсии, продолжительности страхового стажа, величины заработной платы, принадлежности к неработающим пенсионерам и к определенной возрастной категории.
Пенсии, назначенные в 2020-2022 годах с 1 марта 2023 года, не повышаются, поскольку их исчисление происходило с учетом показателей средней заработной платы соответственно 7763,17 гривен, 9118,81 гривен, 10846,37 гривен, которые превышают показатель средней заработной платы в размере 7405,03 гривен, сложившегося во время индексации в этом году.