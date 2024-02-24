Жизнь В Украине проведут масштабный перерасчет пенсий через считанные дни: кто и сколько получит

2024-02-24 14:30

 

В Украине с 1 марта пересчитают пенсии для большинства получателей выплат – всего на 8%. В результате прибавку от 500 грн получат те, кто сейчас получает пенсии в размере от 6250 грн.

Кто какую индексацию получит (расчеты редакции):

  • 300–399 грн, при пенсии от минимальной до 4987 грн.
  • 400–499 грн, если размер пенсии составляет от 4988 до 6249 грн.
  • от 500 грн, при пенсии от 6250.

Размер индексации считается по формуле, прописанной в законе. Половину уровня инфляции за прошлый год прибавляют к 50% от среднего годового (учитываются данные за последние три года) показателя роста зарплат. Это 8%, хота раньше в Минсоце называли предварительную цифру в 13%.

Это немного, однако гораздо лучше, чем ничего. В прошлом году прожиточный минимум и минимальная зарплата в Украине не пересматривались, поэтому самые бедные пенсионеры из-за инфляции потеряли часть покупательной способности.

Индексация учитывает только тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. То есть если вам дополнительно повысили выплаты, например, согласно государственным гарантиям, из-за дополнительного стажа, доплаты за что угодно, скорее всего, эта "лишняя" пенсия при индексации учтена не будет.

Например, если вам исполнилось 65 лет и вы выполнили норму по стажу, минимальный размер пенсии составляет 40% минималки, или 2840 грн. Если ваша пенсия по формуле составляет 2700 грн, то будут платить вам все равно 2840 грн. Однако при индексации примерно на 13% повысят не полную пенсию (2840 грн), а ее расчетный размер по формуле (2700 грн).

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