Жизнь В Украине проведут масштабный перерасчет пенсий через считанные дни: кто и сколько получит

2024-02-24 14:30

В Украине с 1 марта пересчитают пенсии для большинства получателей выплат – всего на 8%. В результате прибавку от 500 грн получат те, кто сейчас получает пенсии в размере от 6250 грн.

Кто какую индексацию получит (расчеты редакции):

300–399 грн, при пенсии от минимальной до 4987 грн.

400–499 грн, если размер пенсии составляет от 4988 до 6249 грн.

от 500 грн, при пенсии от 6250.

Размер индексации считается по формуле, прописанной в законе. Половину уровня инфляции за прошлый год прибавляют к 50% от среднего годового (учитываются данные за последние три года) показателя роста зарплат. Это 8%, хота раньше в Минсоце называли предварительную цифру в 13%.

Это немного, однако гораздо лучше, чем ничего. В прошлом году прожиточный минимум и минимальная зарплата в Украине не пересматривались, поэтому самые бедные пенсионеры из-за инфляции потеряли часть покупательной способности.

Индексация учитывает только тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. То есть если вам дополнительно повысили выплаты, например, согласно государственным гарантиям, из-за дополнительного стажа, доплаты за что угодно, скорее всего, эта "лишняя" пенсия при индексации учтена не будет.

Например, если вам исполнилось 65 лет и вы выполнили норму по стажу, минимальный размер пенсии составляет 40% минималки, или 2840 грн. Если ваша пенсия по формуле составляет 2700 грн, то будут платить вам все равно 2840 грн. Однако при индексации примерно на 13% повысят не полную пенсию (2840 грн), а ее расчетный размер по формуле (2700 грн).