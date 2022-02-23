Мир ЕС по запросу Киева впервые активирует спецгруппу экспертов по кибербезопасности

2022-02-23 12:10

Евросоюз по запросу Украины активирует группу экспертов по кибербезопасности, чтобы помочь стране отразить хакерские атаки из России. 

"В ответ на запрос Украины Литва, Нидерланды, Польша, Эстония, Румыния, Хорватия активируют Силы быстрого реагирования в киберпространстве для помощи украинским институтам в борьбе с растущими киберугрозами", – сообщил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукевичюс в Twitter.

Речь идет о 10 экспертах по кибербезопасности из шести европейских стран, которые могут оказывать помощь государствам, подвергшимся кибератакам. Команда подпадает под программу оборонного сотрудничества ЕС PESCO. Это будет ее первое развертывание.

Напомним, накануне Украину предупредили о возможных кибератаках в зоне ".ua" .

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