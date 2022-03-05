ВОЙНА В Украине Ресурсы Путина закончатся через два дня: журналист предупредил об угрозе нового наступления РФ

2022-03-05 11:30

Украину предупреждают о том, что в ближайшие дни войска оккупантов могут снова усилить свое наступление. Это связанно с тем, что у войска Путина заканчиваются ресурсы, выделенные на военную кампанию в Украине.

Об этом рассказал в эфире информационного марафона журналист-расследователь "Bellingcat" Христо Грозев.

Так, по словам журналиста, ресурсов, выделенных на войну в Украине, Путину хватит еще примерно до воскресения.

В связи с этим российское военное командование может отдать приказ усилить наступление.

При этом Грозев отмечает, что изначальная стратегия Путина предполагала Блицкриг, длящийся несколько дней. За три дня враг хотел взять украинскую столицу и ряд крупных городов.

"Прошла неделя с того момента, когда обещание уже сломано. ...Сейчас мы видим, исходя из того, что не получается блицкриг с минимальными потерями, они решили, к сожалению, что репутационная цена для них неважна и вот пошли массовыми расстрелами населения", - добавил журналист.

Помимо этого Грозев сообщил о новых жестких санкциях, которые, в том числе, затронут и лично Путина.

"Я получил их, предварительные варианты этих санкций. Это реально то, что мы никогда не видели, даже в отношении президента Путина", - сказал он.

При этом Грозев оценил, что вероятность закрытия неба над Украиной составляет примерно 30%.

"Моя оценка, что уже есть политическая воля среди части республиканской и демократической партии, и это натиск на то, чтобы мы согласились. Я даю 30% вероятности, что НАТО все-таки закроет небо", - сообщил Грозев.