ВОЙНА В Украине фото Привет, русский нелюдь, я лечу по твою душу! - призрак Киева обратился к оккупантам

2022-03-11 14:33

Генштаб ВСУ опубликовал новое фото Призрака Киева.

«Привет, русский изверг, я лечу по твою душу!"

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ВОЙНА В Украине

фото Привет, русский нелюдь, я лечу по твою душу! - призрак Киева обратился к оккупантам 2022-03-11 14:33
Важно! Как сообщить ВСУ об увиденной технике врага 2022-03-11 13:34
Под Обуховым украинский летчик догнал и сбил крылатую ракету Калибр 2022-03-11 12:03
Бежал от войны! 11-летний мальчик из Запорожья сам добрался до границы со Словакией 2022-03-11 11:01