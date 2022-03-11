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ВОЙНА В Украине
ВОЙНА В Украине
фото
Привет, русский нелюдь, я лечу по твою душу! - призрак Киева обратился к оккупантам
2022-03-11 14:33
Генштаб ВСУ опубликовал новое фото Призрака Киева.
«Привет, русский изверг, я лечу по твою душу!"
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фото
Привет, русский нелюдь, я лечу по твою душу! - призрак Киева обратился к оккупантам
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2022-03-11 11:01
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"
ВОЙНА В Украине
фото
Привет, русский нелюдь, я лечу по твою душу! - призрак Киева обратился к оккупантам
2022-03-11 14:33
Важно!
Как сообщить ВСУ об увиденной технике врага
2022-03-11 13:34
Под Обуховым украинский летчик догнал и сбил крылатую ракету Калибр
2022-03-11 12:03
Бежал от войны! 11-летний мальчик из Запорожья сам добрался до границы со Словакией
2022-03-11 11:01