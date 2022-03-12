ВОЙНА В Украине Враг несет огромные потери по всем направлениям: сводка Генштаба на 12 марта

2022-03-12 10:45

 

Продолжаются семнадцатые сутки украинского противостояния российским нацистам, вторгшимся на территорию нашей страны. Враг испытывает непоправимые потери в живой силе на технике по всем направлениям.

Генштаб ВСУ сообщает актуальную информацию о рашистском вторжении по состоянию на 06.00 12.03.2022.

В Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах противник имеет большие потери в живой силе и технике, рашисты остановлены и пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах.

На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от украинских военных и были остановлены на отдельных направлениях, на остальных территориях нацисты существенно снизили темпы продвижения.

Тридцать одна батальонно-тактическая группа врага, которая пришла в Украину, чтобы стать удобрением для нашей земли, потеряла боеспособность.

В последние три дня происходит движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы со страной-террористом Россией. Нацисты деморализованы, фиксируется значительное количество случаев сдачи в плен отдельными группами. К тому же у противников большие проблемы с комплектованием резерва.

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