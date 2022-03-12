ВОЙНА В Украине видео Будут сидеть в кафе, пока бомба не прилетит, - Зеленский о закрытии неба

2022-03-12 21:30

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что некоторые представители Запада не готовы закрыть небо до тех пор, пока не произойдет удар бомбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского на встрече с иностранными журналистами.

Зеленский сказал, что по его ощущениям, небо закрывать не будут до тех пор, пока не прилетит бомба.

"Что касается закрытия неба. Ответ очень прост. Мне кажется, что некоторые представители западного мира будут сидеть в кафе, и пока бомба не прилетит именно в это кафе, они не поверят, что это произойдет с ними. К этому моменту небо никто не будет закрывать. У меня такое чувство", - сказал президент Украины.

Он добавил, что не хотел бы такого для Европы, но закрыть небо можно и другими путями.

"Мы не хотим, чтобы Европа и мир ощутили, как нам больно. Но политики должны понимать, что происходит, до того, как это случилось - закрыть небо можно и альтернативой, поставив Украине системы ПРО", - добавил Зеленский.