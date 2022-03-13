Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно о чем представители компании будут оперативно информировать.
Укрзализныця сообщила о введении "железно стабильного графика" курсирования поездов до перехода на летнее время (27 марта), и проинформировала о рейсах на воскресенье, 13 марта, в том числе эвакуационных и международных. О графике поездов в субботу, 12 марта, сообщили представители компании.
Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, в Укрзализныце о них будем сообщать дополнительно.
Рейсы по ст. Киев (регулярные до 27.03)
Рейсы по ст. Харьков (регулярные до 27.03)
Рейсы по ст. Одесса (регулярные до 27.03)
Рейсы по ст. Винница (регулярные до 27.03)
Рейсы по ст. Днепр (регулярные до 27.03)
Рейсы по ст. Запорожье (регулярные до 27.03)
Рейсы по ст. Полтава (регулярные до 27.03)
Эвакуационные рейсы
Дополнительно назначенные рейсы (эвакуационные и обратные) на 13 марта:
"Все эвакуационные и регулярные рейсы в направлении западной Украины и за ее пределы остаются бесплатными. Билеты на обратные рейсы есть в продаже", - напомнили в УЗ.