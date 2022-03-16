ВОЙНА В Украине В ОП отреагировали на новую идею демилитаризации

2022-03-16 21:30

Модель нейтралитета Украины может быть только украинской с юридическими гарантиями защиты, заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента, участник украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк в среду, 16 марта, прокомментировал заявления России о предложении создания в Украине демилитаризованной страны с собственной армией по образу Швеции или Австрии.



"Безусловно, мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской моделях нейтралитета. Но Украина сейчас пребывает в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому модель может быть только украинской и только про юридически выверенные гарантии безопасности. И никаких других моделей или вариантов", - пишет он в телеграм.



Подоляк пояснил, что предполагает предложение Украины по гарантиям безопасности.



"Во-первых, абсолютные гарантии безопасности. Действенные, а не протокольные или "будапештские". А это означает, что подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня. Но принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают нам немедленные поставки необходимого объема оружия. И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто", - объяснил он.



Подоляк напомнил, что Украина никогда не была милитаристским государством, которое нападало или планировало нападать на соседей. "В отличие от этих самых соседей. Именно поэтому сегодня Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности", - резюмировал он.



Отметим, в Кремле допускают, что создание в Украине демилитаризованной страны с собственной армией по образу Швеции или Австрии может рассматриваться как определенный компромисс.