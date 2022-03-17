ВОЙНА В Украине видео "Выносят все – от мясорубок до зубной пасты": В МВД рассказали о мародерстве россиян

2022-03-17 13:02

 

Полиция и тероборона пресекают случаи мародерства, но на оккупированных территориях ситуация плачевная.

В Украине значительно сократилось число случаев мародерства, что нельзя сказать о ситуации на оккупированных территориях. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

По его словам, случаи мародерством в целом пресеклись благодаря работе неравнодушных граждан совместно с полицией и теробороной.

"Гораздо страшнее ситуация с мародерством на оккупированных Россией территориях. Они выносят из домов и магазинов все – от мясорубок и телевизоров до зубной пасты", — сказал Денисенко.

Как известно, у российских военных в Украине уже закончилась провизия, что побужает их обвовровывать магазины и дома мирных жителей. Подтверждением тому станет, в частности, перехваченный разговор оккупанта со своей женой.

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