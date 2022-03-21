ВОЙНА В Украине На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров: места сбора

2022-03-21 12:02

На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров:

Мариуполь — Запорожье по маршрутам:
- Бердянск - Запорожье
- Мангушская община - Запорожье
- Никольское - Запорожье

Большая Дымерка — Бровары
Место собрания – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1.

Ворзель — Белогородка
Место собрания – на улице Садовая, 13.

Буча — Белогородка
Место сборов – улица Энергетиков, 12

Козаровичи — Вышгород
Место собрания – тренинговый центр ГУНП.

Лисичанск — Бахмут
Место собрания – здание ГСЧС на улице Сосюры, 324.

Северодонецк — Бахмут
Место собрания – дом культуры на улице Химиков, 28.

Горное — Бахмут
Место сборов – улица Первомайская, 42, дом культуры и улица Мира, 136

subscriber subscriber

Еще по теме

Эвакуация украинцев: полный список гуманитарных коридоров

2022-03-09 10:00

Россия срочно эвакуирует из Киева дипломатов и сотрудников своего посольства

2022-02-23 14:42

"Депортация, а не эвакуация": Украина расследует вывоз жителей Востока в Россию

2022-02-21 18:20

В РФ заявили, что вывезли с Донбасса уже более 60 тысяч человек

2022-02-21 15:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Генштаб назвал потери РФ с начала войны

2022-03-21 13:00

Погибших в Украине кадыровцев похоронят в свиных шкурах - вечный позор

2022-03-21 12:26

На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров: места сбора

2022-03-21 12:02

Х#й вам, а не Мариуполь! , - советник мэра Петр Андрющенко ответил рашистам

2022-03-21 10:05
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Генштаб назвал потери РФ с начала войны 2022-03-21 13:00
Погибших в Украине кадыровцев похоронят в свиных шкурах - вечный позор 2022-03-21 12:26
На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров: места сбора 2022-03-21 12:02
Х#й вам, а не Мариуполь! , - советник мэра Петр Андрющенко ответил рашистам 2022-03-21 10:05