ВОЙНА В Украине На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров: места сбора 2022-03-21 12:02 На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров: Мариуполь — Запорожье по маршрутам:

- Бердянск - Запорожье

- Мангушская община - Запорожье

- Никольское - Запорожье Большая Дымерка — Бровары

Место собрания – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1. Ворзель — Белогородка

Место собрания – на улице Садовая, 13. Буча — Белогородка

Место сборов – улица Энергетиков, 12 Козаровичи — Вышгород

Место собрания – тренинговый центр ГУНП. Лисичанск — Бахмут

Место собрания – здание ГСЧС на улице Сосюры, 324. Северодонецк — Бахмут

Место собрания – дом культуры на улице Химиков, 28. Горное — Бахмут

Место сборов – улица Первомайская, 42, дом культуры и улица Мира, 136

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