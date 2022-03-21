На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров: места сбора

На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров:
Мариуполь — Запорожье по маршрутам:
- Бердянск - Запорожье
- Мангушская община - Запорожье
- Никольское - Запорожье
Большая Дымерка — Бровары
Место собрания – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1.
Ворзель — Белогородка
Место собрания – на улице Садовая, 13.
Буча — Белогородка
Место сборов – улица Энергетиков, 12
Козаровичи — Вышгород
Место собрания – тренинговый центр ГУНП.
Лисичанск — Бахмут
Место собрания – здание ГСЧС на улице Сосюры, 324.
Северодонецк — Бахмут
Место собрания – дом культуры на улице Химиков, 28.
Горное — Бахмут
Место сборов – улица Первомайская, 42, дом культуры и улица Мира, 136