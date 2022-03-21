ВОЙНА В Украине видео Российские ультиматумы ничего не дадут - Зеленский

2022-03-21 20:00

Украина может выполнить поставленные Россией ультиматумы, только если нас всех уничтожить, сказал Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на требования России для прекращения войны против Украины. Об этом он сказал в интервью Суспильному в понедельник, 21 марта.

Как подчеркнул Зеленский, чтобы выполнить российские ультиматумы, надо пожертвовать всеми украинцами.

"Украина не может выполнить ультиматум РФ. Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет выполнен. Например, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, - мы не можем этого сделать", - пояснил Зеленский.

Президент Зеленський про ультиматум Росії: «Україна не може виконати ультиматум РФ. Треба нас всіх знищити, тоді їхній ультиматум буде виконаний. Наприклад, віддати Харків, Маріуполь чи Київ. Ні харків'яни, ні маріупольці, ні кияни, ні я, президент, — ми не можемо цього зробити».