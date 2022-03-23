2022-03-23 19:00

С началом российской войны у украинцев возникли проблемы с банкоматами. Люди ринулись снимать свои кровные с карточек, из-за чего наличные постоянно заканчивались, а вереницы инкассаторов не могли справиться с этим сизифовым трудом. Одолеть проблему получилось не в последнюю очередь с помощью крупных торговых сетей.

"Апостроф" разобрался, где сейчас можно получить наличные гривны.

Наличные выдают на этих АЗС:

● Укрнафта;

● БРСМ-Нафта;

● ОККО;

● WOG.

Магазины, где на кассах можно снять деньги с карты:

● АТБ;

● Сільпо;

● Фокстрот;

● Фора;

● VARUS;

● Thrash!;

● Точка;

● Сім23 и др.

Аптеки, в которых можно снять деньги:

● Біла ромашка;

● Аптека низких цен;

● Аптека 9-1-1;

● Аптека Доброго Дня;

● Аптека оптовых цен;

● Копійка и др.

С карточек ПриватБанка можно получить деньги и в отделениях Новой Почты, но для этого нужно захватить паспорт и заплатить за выдачу наличных комиссию в размере 2%.

Как получить деньги на кассах?

В среднем на кассе украинцы могут получить до 6 тыс гривен за одну покупку. Для этого нужно рассчитаться за свои покупки на кассе, сообщить продавцу, какую сумму нужно добавить к чеку. Продавец "выбьет" на терминале эту сумму плюс стоимость вами товаров.

Отметим, украинцев ранее попросили чаще использовать безналичный расчет.