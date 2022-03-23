С началом российской войны у украинцев возникли проблемы с банкоматами. Люди ринулись снимать свои кровные с карточек, из-за чего наличные постоянно заканчивались, а вереницы инкассаторов не могли справиться с этим сизифовым трудом. Одолеть проблему получилось не в последнюю очередь с помощью крупных торговых сетей.
"Апостроф" разобрался, где сейчас можно получить наличные гривны.
Наличные выдают на этих АЗС:
● Укрнафта;
● БРСМ-Нафта;
● ОККО;
● WOG.
Магазины, где на кассах можно снять деньги с карты:
● АТБ;
● Сільпо;
● Фокстрот;
● Фора;
● VARUS;
● Thrash!;
● Точка;
● Сім23 и др.
Аптеки, в которых можно снять деньги:
● Біла ромашка;
● Аптека низких цен;
● Аптека 9-1-1;
● Аптека Доброго Дня;
● Аптека оптовых цен;
● Копійка и др.
С карточек ПриватБанка можно получить деньги и в отделениях Новой Почты, но для этого нужно захватить паспорт и заплатить за выдачу наличных комиссию в размере 2%.
Как получить деньги на кассах?
В среднем на кассе украинцы могут получить до 6 тыс гривен за одну покупку. Для этого нужно рассчитаться за свои покупки на кассе, сообщить продавцу, какую сумму нужно добавить к чеку. Продавец "выбьет" на терминале эту сумму плюс стоимость вами товаров.
Отметим, украинцев ранее попросили чаще использовать безналичный расчет.