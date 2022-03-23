ВОЙНА В Украине Где можно снять наличные с карт "ПриватБанка": все подробности

2022-03-23 19:00

 

С началом российской войны у украинцев возникли проблемы с банкоматами. Люди ринулись снимать свои кровные с карточек, из-за чего наличные постоянно заканчивались, а вереницы инкассаторов не могли справиться с этим сизифовым трудом. Одолеть проблему получилось не в последнюю очередь с помощью крупных торговых сетей.

"Апостроф" разобрался, где сейчас можно получить наличные гривны.

Наличные выдают на этих АЗС:

 

● Укрнафта;

● БРСМ-Нафта;

● ОККО;

 

● WOG.

Магазины, где на кассах можно снять деньги с карты:

● АТБ;

● Сільпо;

● Фокстрот;

● Фора;

● VARUS;

● Thrash!;

● Точка;

● Сім23 и др.

Аптеки, в которых можно снять деньги:

● Біла ромашка;

● Аптека низких цен;

● Аптека 9-1-1;

● Аптека Доброго Дня;

● Аптека оптовых цен;

● Копійка и др.

С карточек ПриватБанка можно получить деньги и в отделениях Новой Почты, но для этого нужно захватить паспорт и заплатить за выдачу наличных комиссию в размере 2%.

Как получить деньги на кассах?

В среднем на кассе украинцы могут получить до 6 тыс гривен за одну покупку. Для этого нужно рассчитаться за свои покупки на кассе, сообщить продавцу, какую сумму нужно добавить к чеку. Продавец "выбьет" на терминале эту сумму плюс стоимость вами товаров.

Отметим, украинцев ранее попросили чаще использовать безналичный расчет.

subscriber subscriber

Еще по теме

«Путин в бешенстве»: Лукашенко мог обмануть главу Кремля, в МВД Украины раскрыли подробности

2022-03-22 22:30

фото Как войска Путина минируют Украину: саперы показали карту

2022-03-22 18:30

Деньги от продажи уникальной картины Бэнкси передадут в Охматдет

2022-03-22 15:36

Зеленский подписал указ о едином вещании на всех телеканалах

2022-03-20 18:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украинцам разъяснили, как переадресовать пенсию во время войны

2022-03-23 22:00

Франция готовит жилье для украинских беженцев

2022-03-23 21:30

В США заявили, что боевая мощь России упала ниже 90%

2022-03-23 21:00

Снятие наличных: Нацбанк объявил украинцам о важных изменениях и новых правилах

2022-03-23 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украинцам разъяснили, как переадресовать пенсию во время войны 2022-03-23 22:00
Франция готовит жилье для украинских беженцев 2022-03-23 21:30
В США заявили, что боевая мощь России упала ниже 90% 2022-03-23 21:00
Снятие наличных: Нацбанк объявил украинцам о важных изменениях и новых правилах 2022-03-23 20:30