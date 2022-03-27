ВОЙНА В Украине Оккупанты не смогли взять штурмом Красногоровку – Генштаб

2022-03-27 15:00

Российские военные понесли потери около города

Российские оккупанты совершили неудачную попытку штурма Красногоровки Донецкой области.

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага

Как отметил Генштаб, на Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь.

"Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли", – указали в Генштабе.

Что произошло ранее

27 марта стало известно, что в Донецкой области российские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка.

Как отмечалось, боеприпасы упали на улицах частного сектора. Полиция оцепила опасный район.