Оккупанты не смогли взять штурмом Красногоровку – Генштаб

Российские военные понесли потери около города
Российские оккупанты совершили неудачную попытку штурма Красногоровки Донецкой области.
Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага
Как отметил Генштаб, на Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь.
"Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли", – указали в Генштабе.
Что произошло ранее
27 марта стало известно, что в Донецкой области российские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка.
Как отмечалось, боеприпасы упали на улицах частного сектора. Полиция оцепила опасный район.