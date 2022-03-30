ВОЙНА В Украине Вывод россиян из ЧАЭС и ЗАЭС следует рассматривать на разных уровнях - руководитель МАГАТЭ

2022-03-30 17:30

Рафаэль Гросси надеется, что репортажи журналистов со всего мира будут держать внимание вокруг событий на захваченных украинских АЭС.

Вопрос о выводе российских военных с территорий Чернобыльской и Запорожской атомных станций следует рассматривать на разных уровнях, в частности, на переговорах между Украиной и Россией.

Об этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сказал на встрече с работниками Южно-Украинской АЭС, сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Этот вопрос нужно рассматривать на разных уровнях. Мы, конечно, надеемся, что момент прекращения огня уже близок, и те переговоры, которые происходят между Украиной и Россией, будут способствовать миру", – сказал он.

По словам Гросси, ситуация с захватом АЭС является критической и не типичной.

"Я надеюсь, что репортажи и многочисленные вопросы журналистов со всего мира буду держать внимание вокруг Украины, и никто не забудет о том, что здесь происходит", - сказал руководитель МАГАТЭ.

Гроси отметил, что во время визита в Украину обсудит с украинскими чиновниками вопросы поддержки и помощи Украине.

"Вы должны знать, что представители многих стран обратились к нам с предложениями оказать поддержку через нашу организацию", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 марта, на встрече с гендиректором МАГАТЭ Гросси министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина требует заблокировать деятельность представителей России в МАГАТЭ. Также министр подчеркнул, что МАГАТЭ должно ограничить доступ российских сотрудников к файлам Украины.

Справка УНИАН. В ходе широкомасштабного вторжения в Украину российские захватчики взяли под контроль два атомных объекта – Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции. В частности, ЧАЭС они захватили в первый день вторжения - 24 февраля, а Запорожскую АЭС - 4 марта.

Среди прочего, российские военные разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 млн евро.

Украина просит МАГАТЭ посодействовать выводу оккупационных войск с территорий АЭС.

Также Украина требует от Совета Безопасности ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введения туда специальной миссии ООН.