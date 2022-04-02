ВОЙНА В Украине Российские мародеры отправляют из Беларуси награбленное имущество украинцев

2022-04-02 16:30

В белорусской Наровле организован целый специализированный базар российских оккупантов, где они продают имущество ограбленных украинцев.

Российские военнослужащие, которые в рамках "спецоперации" ограбили дома украинцев, штурмуют в Беларуси службы курьерской доставки, чтобы отправить домой чужое имущество. Об этом сообщил Telegram-канал Беларускі Гаюн в субботу, 2 апреля.

В частности, было обнародовано видео того, как оккупанты находятся в отделении российской службы экспресс-доставки СДЭК в белорусском Мозыре и оформляют доставку вещей.

Также сообщается, что в городе Хойники солдаты РФ заходили на почту и спрашивали о возможности отправки международных посылок. В частности, речь шла о награбленных в разгромленных домах украинцах мобильных телефонах и других вещах.