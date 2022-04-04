ВОЙНА В Украине Чернигов уничтожен на 70% - мэр

2022-04-04 00:00

На Черниговщине идет зачистка остатков оккупационных войск и разминирование.

Город Чернигов уничтожен на 70%, не работает бизнес, нет поступлений в бюджет, сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко в эфире национального телемарафона 3 апреля

"Город уничтожен на 70%. Люди уже перестали интересоваться, сколько мин прилетело… 20, 30… Журналистов постоянно интересует, сколько было обстрелов и какие последствия. Последствия - тяжелые, как и в Буче, и в Харькове, и возможно, в Мариуполе. Неотложные вопросы для черниговцев – это завтрашний день... Меня беспокоит отопительный период, который на сегодняшний день мы не можем обеспечить. Беспокоит оценка ущерба... как это сделать. Меня беспокоит, что нет поступлений в бюджет, не работает бизнес. Поймите – совершенно другие условия в тех городах, где не было боевых действий, где работает бизнес и выполняются все плановые поступления в бюджет. Такие города как Мариуполь, Буча, Чернигов... Нужно решать кучу проблем", - отметил мэр.

Атрошенко признался, что затишье пугает его не меньше авиаударов. Ведь город нужно восстанавливать, а противник может вернуться в любое время (ехать – полтора часа – высказался мэр).

В то же время Атрошенко отметил, что в регионе идет зачистка остатков оккупационных войск и разминирование, и "это прекрасно".