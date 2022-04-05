ВОЙНА В Украине Ночью 5 апреля ВСУ сбили шесть российских ракет

2022-04-05 16:00

 

Система ПВО поразила четыре крылатые ракеты, запущенные с территории Беларуси по западной Украине, и еще две - в Днепропетровской области.

За ночь 5 апреля силы противовоздушной обороны сбили или повредили шесть российских ракет. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что пара российских Су-35 с территории Беларуси нанесла удар крылатыми ракетами по Украине. По данным военных, целями должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены три крылатые ракеты, четвертая была повреждена, что не дало ей возможности точно попасть в цель", - уточняется в сообщении.

Наведение ракет и ведение разведки осуществлялось двумя беспилотниками, которые уничтожили подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования Запад.

Кроме того, подразделения воздушного командования Восток сбили еще две крылатые ракеты РФ в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что украинская ПВО отразила ракетные атаки в Ровенской и Волынской областях.

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