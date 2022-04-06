ВОЙНА В Украине Путин может снова попытаться захватить Киев: Запад выразил предупреждение

2022-04-06 22:30

Американские и западные чиновники сообщили, что Путин не отказался от попыток взять Киев

Недавние стратегические изменения в РФ не обязательно говорят, что Путин отказался от намерений захватить столицу Украины Киев. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовало издание CNN со ссылкой на комментарии американских и западных чиновников.

По информации источника в сфере безопасности, долгосрочные цели Путина не ясны, однако чиновники США и Европы заявили, что повторная попытка вторжения на территорию Киевщины все же возможна, несмотря на изменение стратегических планов РФ и переговоры с Украиной. "Для защиты любой территории, которую она захватывает на востоке, мы ожидаем, что Россия потенциально может расширить свою проекцию и присутствие еще глубже в Украине, за пределы Луганской и Донецкой областей... По крайней мере, таково их намерение и их план", – сообщил журналистам советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Кроме этого, по словам Салливана, США ожидают, что Россия и дальше будет наносить воздушные и ракетные удары по территории Украины, в том числе по Киеву, Одессе, Харькову и Львову. "Цель России, в конце концов, – максимально ослабить Украину", – добавил американский чиновник. Как сообщали ранее "Комментарии", России избегают как прокаженного: в Международном суде ООН РФ теперь без адвокатов. Больше не намерены продолжать сотрудничество с Россией даже ее адвокаты в Международном суде ООН. Они убеждены, что больше не видят возможности представлять страну, которая откровенно нарушает права людей и является международным преступником.