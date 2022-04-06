ВОЙНА В Украине Путин может снова попытаться захватить Киев: Запад выразил предупреждение

2022-04-06 22:30

 

Американские и западные чиновники сообщили, что Путин не отказался от попыток взять Киев

Недавние стратегические изменения в РФ не обязательно говорят, что Путин отказался от намерений захватить столицу Украины Киев. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовало издание CNN со ссылкой на комментарии американских и западных чиновников.

По информации источника в сфере безопасности, долгосрочные цели Путина не ясны, однако чиновники США и Европы заявили, что повторная попытка вторжения на территорию Киевщины все же возможна, несмотря на изменение стратегических планов РФ и переговоры с Украиной. "Для защиты любой территории, которую она захватывает на востоке, мы ожидаем, что Россия потенциально может расширить свою проекцию и присутствие еще глубже в Украине, за пределы Луганской и Донецкой областей... По крайней мере, таково их намерение и их план", – сообщил журналистам советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Кроме этого, по словам Салливана, США ожидают, что Россия и дальше будет наносить воздушные и ракетные удары по территории Украины, в том числе по Киеву, Одессе, Харькову и Львову. "Цель России, в конце концов, – максимально ослабить Украину", – добавил американский чиновник. Как сообщали ранее "Комментарии", России избегают как прокаженного: в Международном суде ООН РФ теперь без адвокатов. Больше не намерены продолжать сотрудничество с Россией даже ее адвокаты в Международном суде ООН. Они убеждены, что больше не видят возможности представлять страну, которая откровенно нарушает права людей и является международным преступником.

 

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Стало известно о трех этапах массовых убийств жителей Киевской области

2022-04-05 22:30

В Конгрессе просят дать Киеву больше оружия

2022-04-05 16:30

В военной администрации рассказали о ситуации в Киевской области

2022-04-04 23:30

видео Почему на самом деле русские так быстро отступили из Киевской области

2022-04-04 15:04

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Арестович о Бородянке: Даже у военных не хватает сил говорить после увиденного

2022-04-07 00:00

Российская пропаганда вошла сегодня в самую безумную и токсичную фазу - Подоляк

2022-04-06 23:30

Путин может снова попытаться захватить Киев: Запад выразил предупреждение

2022-04-06 22:30

В НАТО призвали продолжать поставки оружия Украине

2022-04-06 21:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Арестович о Бородянке: Даже у военных не хватает сил говорить после увиденного 2022-04-07 00:00
Российская пропаганда вошла сегодня в самую безумную и токсичную фазу - Подоляк 2022-04-06 23:30
Путин может снова попытаться захватить Киев: Запад выразил предупреждение 2022-04-06 22:30
В НАТО призвали продолжать поставки оружия Украине 2022-04-06 21:30