ВОЙНА В Украине В радиоактивном Рыжем лесу оккупанты не только окапывались, но и жили

2022-04-06 19:00

В зоне отчуждения ЧАЭС в радиоактивном Рыжем лесу российские оккупанты не только рыли окопы, но и жили, обустроив блок пост.



Мешки для позиций оккупанты привезли с собой. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Чернобыльская зона была захвачена российскими оккупантами, пришедшими со стороны Беларуси.

Сообщается, что в месте, где было место радиоактивной техники, оккупанты всю технику растащили, чтобы сделать блок-посты.

Они собственноручно раскопали могильники загрязненной техники.

Где отстойник техники очень много накопанных позиций, мы удивились, потому что в 500 метрах много накопанных позиций, - говорят украинские военные.