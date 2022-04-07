ВОЙНА В Украине фото Устроившую Бучанскую резню 64-ю мотострелковую бригаду рф (Хабаровский край) срочно возвращают в Украину

2022-04-07 11:29

Российских военнослужащих, которые совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче Киевской области, возвращают в Украину. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

Так, на передовую планируют перебросить 64-ю мотострелковую бригаду 35-й общевойсковой армии РФ (Хабаровский край), которая находилась под Киевом. Напомним, их имена, фамилии, звания и даже домашние адреса, куда отправляли награбленное, уже известны и есть в свободном доступе в Сети.

Та самая 64-я мотострелковая бригада из Хабаровского края, которая устроила Бучанскую резню

Осознав резонанс событий и неминуемую ответственность за совершенные преступления, хабароские фашисты массово противятся возвращению в Украину, однако российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом.

"Ранее бригада была выведена из Украины в Беларусь и находилась вблизи города Мозырь. 6 апреля личный состав доставили по железной дороге в российский Белгород. После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых "горячих" точек (ориентировочно - харьковское направление)", - уточнили в ГУР.

Такой график указывает на то, что 64-я бригаду ожидают "специальные задачи", не исключено повторение "Бучанской резни" на территории других городов. Но скорее всего, украинские защитники будут встречать нелюдей с особым упорством на любом участке фронта. Добро пожаловать в ад, твари! Котлы для вас уже разогреты!

Также быстрое возвращение 64-й бригады на сложные для рф участки фронта может свидетельствовать о том, что этих военных намерены быстро "утилизировать", как ненужных свидетелей.

Ранее объявившая войну путлеру и его режиму хакерская группировка Anonymous слила личные данные 120 тыс. военных-оккупантов, участвующих в военной агрессии против Украины. Об этом хакеры сообщили в Twitter.

"Все солдаты, участвующие во вторжении в Украину, должны быть подвергнуты трибуналу за военные преступления".

В свою очередь Украинская разведка опубликовала полный список личных данных военнослужащих РФ, которых обвиняют в участии в массовых убийствах жителей Бучи.

В списках перечислены личные номера, воинское звание, ФИО, дата рождения, серия, номер паспорта, дата выдачи и орган, который выдал документ. В списке все военнослужащие от полковника до рядового 64 отдельной мотострелковой бригады РФ.