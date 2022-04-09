ВОЙНА В Украине Киев ждет статус кандидата на членство в ЕС летом

2022-04-09 16:00

В июне состоится саммит ЕС, на котором может быть принято решение о статусе для вступления Украины.

Евросоюз может предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС в июне, считает вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Украина получила анкету для членства в ЕС. Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы действовать быстро. Ожидаем получения статуса кандидата в июне", - написала Стефанишина в твиттер в субботу, 9 апреля.

Она добавила, что статус кандидата является частью "нашего выздоровления и победы над российским агрессором, который хочет изменить демократический курс Украины".

Отметим, в июне состоится саммит лидеров ЕС, на котором может быть принято решение по Украине.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Зеленский заявил, что Украина будет готова с ответами через неделю.

По словам замглавы Офиса президента Игоря Жовквы, Украина уже передала Еврокомиссии 70% необходимой информации.

"Когда мы заключали соглашение об ассоциации или когда присоединялись к системе ENTSO-E, мы предоставляли Еврокомиссии информацию о том, что происходит в Украине, в каком состоянии экономика, энергетика в случае ENTSO-E, поэтому нам осталось подать в Европейскую комиссию только приблизительно 30% такой информации", - заявил он.

Напомним, Зеленский подписал заявление о вступлении в ЕС на пятый день после начала российского вторжения. Он попросил блок разрешить Украине немедленно обрести членство в соответствии со специальной процедурой. В тот же день ЕС официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины.

10 марта лидеры ЕС утвердили выводы, в которых заявили о намерении и дальше укреплять связи и партнерство с Украиной, при этом не упомянули о предоставлении стране статуса кандидата на членство в ЕС.