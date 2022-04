ВОЙНА В Украине видео Создана онлайн-карта с адресами военных рф, которые убивали и мародерили в Буче, Ирпене, Гостомеле

2022-04-13 11:33

Эстонцы создали онлайн-карту с адресами военных рф, которые убивали и мародерили в Буче, Ирпене, Гостомеле.

Карта под названием Where do orcs come from? («Откуда приходят орки?») создана с помощью сервиса Google Maps. Она доступна по следующей ссылке.

Для создания карты были использованы открытые данные украинской разведки о месте выдачи паспортов военных на базе информации ГУР МО Украины о военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии (Хабаровский край).