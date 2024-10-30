ВОЙНА В Украине За сутки зафиксировано 175 боестолкновений, враг пытается атаковать на девяти направлениях

2024-10-30 12:30

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений. Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли одиннадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ россиян, уничтожена одна артиллерийская система и две другие важные вражеские цели. Об этом 30 октября сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 77 авиаударов, в том числе сбросил 156 УАБ. Кроме того, совершил более 4750 обстрелов, из них 148 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений около 1400 дронов-камикадзе.

Также агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Марчихина Буда, Никольское, Новая Сечь, Харьков, Волчанск, Гоптовка, Надежда, Лиман, Северск, Резниковка, Никифоровка, Александрополь, Мирноград, Ганновка, Успеновка, Раздольное, Большая Новоселка, Новодаровка, Александро-Шультино, Плещеевка, Алексеево-Дружковка, Сухие Яли, Белогорье, Новоандреевка, Львовое.

На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Колесниковки, Загрызового, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Богуславки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Чернещина, Новомихайловка, Невское, Терны, Торское, Серебрянка и Ямполевка.

Враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты два раза атаковали, в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новогродовка, Крутой Яр, Красный Яр, Селидово и Вишневое. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ населенного пункта Луч.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 42 атаки. Основные усилия враг прилагал в районах Новоселидовка, Новодмитровка, Максимилиановка, Дальнее, Антоновка, Екатериновка, Берестки, Ильинка и Трудовое.

На Времовском направлении противник совершил шесть штурмов наших позиций недалеко от Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции четырежды. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.