Политика Зеленский подвел итоги саммита в Исландии

2024-10-30 18:26

 

Все страны Северной Европы поддержали План победы Украины, отметил Владимир Зеленский.

В Исландии прошел уже четвертый саммит Украина - Северная Европа. И он был продуктивным. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram в среду, 30 октября.

"Лучшее, что можно услышать от партнеров в условиях такой войны: какой следующий шаг можем сделать, чтобы поддержать Украину. Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция готовы увеличивать поддержку нашей защиты", - написал глава государства.

По его словам, обсудили, как поставить в Украину дополнительные системы ПВО, в частности, Patriot. Договорились увеличивать оборонное производство, как в Украине, так и у партнеров. Промышленная база обороны от российской агрессии будет только расти.

"Все партнеры-нордики поддержали План победы Украины - четкие пункты, которые усиливают нашу возможность приблизить справедливый мир. И я благодарен за готовность работать с другими партнерами, убеждать их в том, что решительность может менять историю к лучшему", - отметил Зеленский.

Также подробно обсуждалось приглашение для Украины в НАТО.

"Это способ усилить не только Украину, но и всех партнеров в Альянсе. Это откроет более позитивную перспективу безопасности для всех государств - членов НАТО долгосрочно, поскольку поставит точку на имперских амбициях России", - считает президент.

На саммите обсуждался вопрос усиления санкций против России, в частности ограничить способность использовать теневой танкерный флот.

"Очень важно, чтобы наших партнеров в Северной Европе поддержали в этом все партнеры в Евросоюзе и G7. Путинский теневой танкерный флот - это глобальная угроза, и пора найти решение, чтобы ее преодолеть", - резюмировал Зеленский.

Напомним, 29 октября Владимир Зеленский провел переговоры с премьерами Швеции и Финляндии. Они обсудили множество оборонных вопросов, в частности, усиление ПВО и поставки артиллерийских боеприпасов.

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