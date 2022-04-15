ВОЙНА В Украине видео Стало известно, сколько украинцев уже лишились жилья из-за российского вторжения

2022-04-15 22:12

Украинцы подали через Дию более 76 700 информационных заявок об уничтожении и значительном повреждении жилья. Об этом сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

Общая площадь уничтоженного жилья - более 5,3 миллиона кв.м.

"На сегодняшний день рашисты уже оставили без жилья более 219,6 тысяч человек. Информационные заявки продолжают поступать и больно представить цифры, которые будут в конечном итоге после нашей победы", - отмечается в сообщении.

Более восьми тысяч граждан всего за шесть дней регистрации изъявили желание добровольно помогать спасателям на освобожденных от оккупантов территориях. Большинство добровольцев - из Киева и Киевской области.