ВОЙНА В Украине Россия отправляет на войну технику 60-х годов, которая является музейным экспонатом – Арестович

2022-04-16 11:30

 

Советник главы ОП отметил, что у оккупантов серьезные проблемы с техникой.

Российское руководство испытывает серьезные проблемы с боевой техникой.

Это доказывает тот факт, что оккупанты начали отправлять на войну с Украиной музейные экземпляры 60-х годов. Об этом в пятницу, 15 апреля, в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович:

"Замелькала российская техника на платформах, идущих из России. БТР-60 это с открытым верхом. Град-1 это на ЗИЛах такая установочка. В общем, это техника 60-х годов. Это вопрос о том, что "мы сейчас мобилизуемся и весь мир в труху", — сказал Арестович.

Советник главы ОП отметил, что они и раньше об этом знали, однако сейчас это официально получило подтверждение.

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