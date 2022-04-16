ВОЙНА В Украине Будут ли наказывать водителей, которые не вернулись в Украину во время войны: детальный ответ

2022-04-16 18:00

 

Водители, которые покинули Украину во время мобилизации, зарегистрировавшись в соответствующих базах, и не вернулись в указанный срок на родину, будут нести уголовную ответственность.

Об этом говорится в статье 409 Уголовного кодекса.

Согласно информации Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, водителей и перевозчиков, которые после бронирования в системе «ПУТЬ» или через МИУ не вернулись из-за границы, будет ожидать серьезная ответственность.

Отмечается, что невозврат временно выехавших за границу водителей призывного возраста, вероятно, будет квалифицирован, как попытка уклониться от военной службы и водители за это будут отвечать.

Согласно части первой ст. 409 уклонение от несения обязанностей военной службы путем самоувечения или симуляции болезни, подделки документов или иного обмана – наказывается содержанием в дисциплинарном батальоне сроком до двух лет или лишением свободы на тот же срок.

В "Укртрансбезопасности" утверждают, что строго следят за фактами невозврата водителей и готовы принять меры в случае их обнаружения.

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